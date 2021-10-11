Ковальчук: скоро мы определимся с моим будущим в хоккее

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своём будущем. В настоящий момент он находится без клуба.

«Думаю, что скоро мы определимся с моим будущим в хоккее. Каким оно будет? Посмотрим. Не буду ничего сейчас говорить. Когда приму решение? Со временем всё просто. Нужно начинать как можно быстрее. Что сидеть-то? Посмотрим. Я думаю, что скоро вы всё узнаете. Олимпийский сезон? Я думаю, для любого игрока это огромный стимул — выступать за сборную», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Он также рассказал, что на данный момент тренируется в «Лужниках», пока решает дела в Москве.

Ковальчук признался, что всегда будет рад помочь сборной России. Хоккей — это его любимое дело.

Ранее сообщалось, что темнокожий хоккеист «Донбасса» после расистского скандала расторг контракт с украинским клубом.