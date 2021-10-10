Темнокожий хоккеист «Донбасса» после расистского скандала расторг контракт с украинским клубом
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«Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон», — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что форвард «Кременчука» Андрей Денискин за расистский жест в адрес американца получил дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на десять матчей. Хоккеист может выкупить дополнительную дисквалификацию на десять дней — денежная компенсация равна 5 тыс. гривен. Санкции вступили в силу 28 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что американский хоккеист недоволен наказанием украинца Денискина за расизм.