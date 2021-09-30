Американский хоккеист недоволен наказанием украинца Денискина за расизм

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Темнокожий защитник клуба Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» Джейлен Смерек прокомментировал дисквалификацию форварда «Кременчука» Андрея Денискина за расистский жест в адрес американца.
Американский хоккеист недоволен наказанием украинца Денискина за расизм
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«Я даже не рассматриваю это как дисквалификацию. Это нельзя воспринимать всерьёз. За удар соперника клюшкой или грубый силовой приём дают больше матчей. И это совершенно непохоже на хоккей. Это просто плохо», — цитирует Смерека ESPN.

Денискин получил дисквалификацию на три матча и дополнительную квалификацию на десять матчей. Хоккеист может выкупить дополнительную дисквалификацию на десять дней — денежная компенсация равна 5 тыс. гривен. Санкции вступили силу 28 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса».

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