Хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»

Короткая ссылка
Нападающий клуба Украинской хоккейной лиги «Кременчук» Андрей Денискин, наказанный за расистский жест в отношении защитника «Донбасса» Джейлена Смерека, рассказал, что случилось во время игры.
Хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»
  • © uhl.ua

«Произошло нападение на голкипера, я заступился, и завязалась потасовка, по ходу которой меня сильно оскорбили. На эмоциях после этого я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент не имел никаких расистских намерений», — приводит слова Денискина сайт УХЛ.

По словам защитника, только после драки он осознал, что мог оскорбить защитника «Донбасса» своим необдуманным действием.

«Хочу выразить свои извинения перед ним. Отношусь ко всем людям одинаково, независимо от их расовой или национальной принадлежности. Очень сожалею о том, что произошло», — сказал он.

Напомним, в матче между «Кременчуком» и «Донбассом» Денискин был удалён за то, что изобразил, как ест банан.

Ранее нападающий «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер отреагировал на расистский скандал в чемпионате Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить