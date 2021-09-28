Хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»

Нападающий клуба Украинской хоккейной лиги «Кременчук» Андрей Денискин, наказанный за расистский жест в отношении защитника «Донбасса» Джейлена Смерека, рассказал, что случилось во время игры.

«Произошло нападение на голкипера, я заступился, и завязалась потасовка, по ходу которой меня сильно оскорбили. На эмоциях после этого я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент не имел никаких расистских намерений», — приводит слова Денискина сайт УХЛ.

По словам защитника, только после драки он осознал, что мог оскорбить защитника «Донбасса» своим необдуманным действием.

«Хочу выразить свои извинения перед ним. Отношусь ко всем людям одинаково, независимо от их расовой или национальной принадлежности. Очень сожалею о том, что произошло», — сказал он.

Напомним, в матче между «Кременчуком» и «Донбассом» Денискин был удалён за то, что изобразил, как ест банан.

Ранее нападающий «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер отреагировал на расистский скандал в чемпионате Украины.