Экс-тренер сборной России по футболу: Карпин оказался в очень тяжёлом положении

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перед матчем со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года выразил мнение, что нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин находится в тяжёлой ситуации.

«У наставника национальной команды мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За короткий промежуток необходимо определиться с игровой структурой, вооружить футболистов тактически и поднять их уверенность в себе. Конечно, Валерий Карпин оказался в очень тяжёлом положении. Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое — когда жизнь вынуждает бросать в бой вместо подопечного и без того не самой высокой квалификации спортсмена ещё ниже уровнем», — сказал Игнатьев в интервью RT.

По его словам, при подобных кадровых проблемах специалисту приходится делать ставку на физическую готовность и стрессоустойчивость игроков.

«К тому же у них должно быть стремление продемонстрировать все свои способности и на деле доказать, что их нахождение в сборной не случайно», — добавил Игнатьев.

Ранее бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.