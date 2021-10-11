Экс-тренер сборной России по футболу: Карпин оказался в очень тяжёлом положении

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перед матчем со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года выразил мнение, что нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин находится в тяжёлой ситуации.
Экс-тренер сборной России по футболу: Карпин оказался в очень тяжёлом положении
  • © РФС

«У наставника национальной команды мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За короткий промежуток необходимо определиться с игровой структурой, вооружить футболистов тактически и поднять их уверенность в себе. Конечно, Валерий Карпин оказался в очень тяжёлом положении. Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое — когда жизнь вынуждает бросать в бой вместо подопечного и без того не самой высокой квалификации спортсмена ещё ниже уровнем», — сказал Игнатьев в интервью RT.

По его словам, при подобных кадровых проблемах специалисту приходится делать ставку на физическую готовность и стрессоустойчивость игроков.

«К тому же у них должно быть стремление продемонстрировать все свои способности и на деле доказать, что их нахождение в сборной не случайно», — добавил Игнатьев.

Ранее бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить