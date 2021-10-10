Самедов оценил шансы сборной России в матче со Словенией

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футбол 2022 года с командой Словении.

«Предстоит важный матч для нашей сборной, который окончательно может закрепить за нами второю строчку. Также мы в борьбе за первое место. Мы играем в гостях, а словенцы дома играют очень хорошо. Конечно, во второй раз нам не может повести, как в игре со словаками. Но опять же, мы же достигли нужного результата», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Марибор на матч со Словенией.