Сёмин пожелал удачи Гисдолю на посту главного тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о договорённости клуба с немецким тренером Маркусом Гисдолем.

«У клуба чемпионские ориентиры — победы в Российской премьер-лиге, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому наставнику я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в ближайшее время немец станет главным тренером команды.

Гисдоль работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» получил 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» объявил об отставке сербского тренера Марко Николича.