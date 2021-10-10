Сёмин пожелал удачи Гисдолю на посту главного тренера «Локомотива»
- © Marius Becker/Pool via AP
«У клуба чемпионские ориентиры — победы в Российской премьер-лиге, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому наставнику я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в ближайшее время немец станет главным тренером команды.
Гисдоль работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».
После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» получил 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.
Ранее «Локомотив» объявил об отставке сербского тренера Марко Николича.