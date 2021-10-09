Сёмин отметил, что Карпин сделал правильные замены в матче со Словакией

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Юрий Сёмина прокомментировал победу над Словакией в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Самое важное — что победа, команда двигается вперёд. Есть возможность поехать на чемпионат мира, игроки услышали Карпина. Были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат, игроки выполняли все его задания», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

По его мнению, хотя игра и не вышла красивой, но важно, что тренерскому штабу удалось достучаться до футболистов. Он отметил, что владение мячом не определяет результат, а три очка позволят россиянам продолжить борьбу за выход на мировое первенство.

«Я смотрю с позитивом на эти вещи, игроки поняли требования тренера. Валерий Георгиевич опытный человек, который сам играл в футбол. Состав был ограниченный, задачи в дальнейшем будут более атакующие», — добавил специалист.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией.