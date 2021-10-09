Соловьёв прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв высказался о победе сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Результат есть, с игрой сложнее — говорили об этом все комментаторы, понимающие и не понимающие в футболе», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

По его мнению, верить необходимо в бога, а не в сборную, но главному тренеру команды Валерию Карпину он желает удачи.

«Ему приходится работать с игроками, которые есть. Пока удивляют только количеством синяков — два игрока светили так, что на стадионе можно было играть без освещения. Вратарь порадовал, фартовые, но к этому нужно прибавить то, что делает из игрочишки — футболиста. Но не мне их судить», — добавил Соловьёв.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что болельщикам нужно молиться для победы России над Словенией.