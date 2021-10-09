Соловьёв прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией

Короткая ссылка
Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв высказался о победе сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Соловьёв прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией
  • © РФС

«Результат есть, с игрой сложнее — говорили об этом все комментаторы, понимающие и не понимающие в футболе», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

По его мнению, верить необходимо в бога, а не в сборную, но главному тренеру команды Валерию Карпину он желает удачи.

«Ему приходится работать с игроками, которые есть. Пока удивляют только количеством синяков — два игрока светили так, что на стадионе можно было играть без освещения. Вратарь порадовал, фартовые, но к этому нужно прибавить то, что делает из игрочишки — футболиста. Но не мне их судить», — добавил Соловьёв.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H. 

Ранее бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что болельщикам нужно молиться для победы России над Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить