Байдачный считает, что болельщикам нужно молиться для победы России над Словенией

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года и поделился ожиданиями от игры со Словенией.

По его мнению, россияне грамотно сыграли от обороны с учётом всех травм.

«По результату вроде как всё хорошо, но качество игры не удовлетворяет. Ну а что вы хотели? Заново формируется команда, где много молодёжи. Победа над Словакией в данной ситуации — это шаг вперёд. Со Словенией в Мариборе нужно сыграть точно так же, как и со Словакией. Нам надо молиться на 1:0. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Байдачного «Спорт-Экспресс».

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Матч со Словенией состоится в Мариборе 11 октября.

Ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе предложил разбирать матч России со Словакией на тренерских курсах.