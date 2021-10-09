Байдачный считает, что болельщикам нужно молиться для победы России над Словенией

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Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года и поделился ожиданиями от игры со Словенией.
Байдачный считает, что болельщикам нужно молиться для победы России над Словенией
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По его мнению, россияне грамотно сыграли от обороны с учётом всех травм.

«По результату вроде как всё хорошо, но качество игры не удовлетворяет. Ну а что вы хотели? Заново формируется команда, где много молодёжи. Победа над Словакией в данной ситуации — это шаг вперёд. Со Словенией в Мариборе нужно сыграть точно так же, как и со Словакией. Нам надо молиться на 1:0. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Байдачного «Спорт-Экспресс».

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H. 

Матч со Словенией состоится в Мариборе 11 октября. 

Ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе предложил разбирать матч России со Словакией на тренерских курсах.

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