Асхабадзе предложил разбирать матч России со Словакией на тренерских курсах

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«О каком качестве мы можем говорить, когда ещё до игры было понятно, что с такими потерями команде и тренерскому штабу нужно сделать невозможное для положительного результата. И они это сделали», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

По его мнению, эта победа непосредственно тренерского штаба Валерия Карпина, который ещё долго будет работать над изменениями качества игры.

«Как по мне, этот матч в плане тактической составляющей с вышеперечисленными фактами нужно разбирать на курсах получения лицензии тренерам: изначально не отойти от своей схемы, а уже по ходу игры перестроиться в режиме онлайн и добиться основного компонента — победы при любых условиях. Это ли не тренерское мастерство всего штаба сборной?» — сказал функционер.

Он также считает, что любого другого тренера больше бы хвалили за победу таким составом, но к Карпину люди всегда будут более требовательны.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее актёр Михаил Боярский заявил, что сборная России по футболу как была беспомощной, такой и осталась.