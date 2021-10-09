Боярский: сборная России по футболу как была беспомощной, такой и осталась

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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.
Боярский: сборная России по футболу как была беспомощной, такой и осталась
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«Это не игра, это мучение, какой-то автогол и всё, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду», — приводит слова Боярского «Матч ТВ».

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H. 

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что у него нет никаких эмоций и впечатлений от матча Россия — Словакия.

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