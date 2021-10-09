Кафельников: нет никаких эмоций и впечатлений от матча Россия — Словакия

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Никаких, честно говоря, эмоций и никаких впечатлений. Матч не отражал тот счёт, который мы увидели в результате. В лучшем случае команда наиграла на ничью, но точно не на победу. Не могу даже никого отметить, да и комментировать нечего», — приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее сообщалось, что появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Словакия.