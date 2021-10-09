В сети опубликовали видео моментов, которые остались за кадром матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале национальной команды, показаны эпизоды с подсказками главного тренера сборной Валерия Карпина у кромки, а также эмоции в победной раздевалке.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

Ранее экс-футболист сборной Словакии Ян Дюрица назвал отскоком победу России.