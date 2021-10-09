Месси заявил, что счастлив после перехода в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси признался, что счастлив после перехода в парижский футбольный клуб из «Барселоны».

«Я благодарен ПСЖ за заинтересованность и заботу, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с ПСЖ. Очевидно, меня привлёк проект, игроки, уровень команды. Всё это позволило проще договориться», — цитирует Месси Goal.com.

Он также решил, что перейдёт именно в ПСЖ, так как подумал о том, насколько проще ему там будет адаптироваться по сравнению с остальными командами — ведь в Париже уже выступают некоторые его друзья.

«Я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, особенно потому, что многие игроки здесь говорят по-испански», — добавил аргентинец.

Месси стал игроком ПСЖ в начале августа после истечения контракта с «Барселоной». С тех пор он провёл за новую команду пять матчей и забил один мяч.

Ранее Месси рассказал, что у него после ухода из «Барселоны» было несколько предложений.