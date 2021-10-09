Месси рассказал, что у него после ухода из «Барселоны» было несколько предложений

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о переходе в парижский клуб из каталонской «Барселоны».
Месси рассказал, что у него после ухода из «Барселоны» было несколько предложений
  • © AP Photo/ Natacha Pisarenko

«Когда «Барселона» объявила, что я не останусь в команде, то я начал думать, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб для продолжения карьеры. У меня было несколько предложений, в том числе от ПСЖ. Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись», — цитирует Месси France Football.

Он также отметил, что был рад играть со своими друзьями в одной команде.

10 августа Месси перешёл из «Барселоны» в ПСЖ.

Ранее Лапорта надеялся, что Месси согласится играть за «Барселону» бесплатно. 

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