Лапорта надеялся, что Месси согласится играть за «Барселону» бесплатно

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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переходе нападающего Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен».
Лапорта надеялся, что Месси согласится играть за «Барселону» бесплатно
  • AP

«Я не злюсь на Лионеля, понимаю его положение. Знаю, что он очень хотел остаться в клубе, но на него было много давления из-за предложения «Пари Сен-Жермен». Все знали, что у Месси было очень серьезное предложение. В любом случае ничего уже не изменить», — приводит слова Лапорты Goal со ссылкой на RAC1.

Президент «Барселоны» надеялся, что нападающий согласится играть за команду бесплатно.

«Я надеялся, что Лионель согласится играть бесплатно. Думаю, что мы убедили бы Ла Лигу согласиться на такие условия, но мы не могли просить об этом игрока настолько высокого уровня», — сказал он.

Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ 10 августа.

Ранее нападающий заявил, что не жалеет о переходе в ПСЖ.

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