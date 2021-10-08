Агаларов: когда рядом проходили Карлос и Это’О — не брал автографы и не фотографировался

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Нападающий «Уфы» и сборной России Гамид Агаларов рассказал об общении с партнёрами по национальной команде.
Агаларов: когда рядом проходили Карлос и Это’О — не брал автографы и не фотографировался
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«В национальной команде общаюсь со всеми. Тут нет закрытых, а на обеде за столом сидим с Ильзатом Ахметовым, Георгием Джикией и Зелимханом Бакаевым», — приводит слова Агаларова «Чемпионат».

Нападающий ответил на вопрос, делал ли он с кем-то из игроков сборной России селфи.

«У меня такого вообще нет. В академии «Анжи», когда рядом проходили Карлос и Это’О, не брал автографы и не фотографировался. Может быть, спокойнее отношусь к фотографиям, потому что я из футбольной семьи», — сказал он.

8 октября состоится матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена». Начало игры в 21:45 мск.

Ранее Агаларов рассказал, как узнал о приглашении в национальную команду.

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