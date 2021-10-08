Агаларов рассказал, как узнал о приглашении в сборную России

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Нападающий «Уфы» и сборной России Гамид Агаларов рассказал, как узнал о приглашении в национальную команду.
Агаларов рассказал, как узнал о приглашении в сборную России
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«Когда ехал на тренировку, мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чём речь: вроде после матча несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость», — приводит слова Агаларова «Чемпионат».

Нападающий рассказал о реакции главного тренера и игроков «Уфы» на его попадание в сборную России.

«Когда попал в расширенный состав, то наставник сказал: «Пока поздравлять не буду — сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные футболисты говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай, на что способен», — сказал он.

8 октября состоится матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск. 

Ранее сборная России анонсировала матч со Словакией.

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