Линекер: сейчас намного легче забивать голы, нежели в моё время

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил современный футбол с тем, что был раньше.
Линекер: сейчас намного легче забивать голы, нежели в моё время
  • Reuters

«Сейчас намного легче забивать голы. По многим причинам, например из-за правил игры. В моё время нахождение на линии с защитниками считалось офсайдом, сейчас — нет. Подачи были хуже, мячи были хуже», — цитирует Линекера Marca.

При этом он отметил, что в то время почти не было жёлтых карточек: раньше нужно было трижды сбить нападающего, чтобы заработать горчичник.

«Вот почему Месси может творить чудеса. При Марадоне можно было свободно бить по ногам. Тогда, если ты забивал гол в каждой второй игре, это был хороший показатель, а сейчас лучшие игроки могут забить около гола за игру», — добавил Линекер.

Ранее Линекер рассказал детали подписания контракта «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

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