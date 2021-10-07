Линекер: сейчас намного легче забивать голы, нежели в моё время
- Reuters
«Сейчас намного легче забивать голы. По многим причинам, например из-за правил игры. В моё время нахождение на линии с защитниками считалось офсайдом, сейчас — нет. Подачи были хуже, мячи были хуже», — цитирует Линекера Marca.
При этом он отметил, что в то время почти не было жёлтых карточек: раньше нужно было трижды сбить нападающего, чтобы заработать горчичник.
«Вот почему Месси может творить чудеса. При Марадоне можно было свободно бить по ногам. Тогда, если ты забивал гол в каждой второй игре, это был хороший показатель, а сейчас лучшие игроки могут забить около гола за игру», — добавил Линекер.
Ранее Линекер рассказал детали подписания контракта «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.