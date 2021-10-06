Линекер: «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Роналду в моём саду
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«Эд Вудворд — мой хороший друг, он живёт по соседству. Он подписал контракт с Криштиану Роналду в моём саду! Когда он зашёл, то говорил по телефону с агентом Роналду», — цитирует Линекера Manchester Evening News.
Он добавил, что у него есть фотография с того дня. Однажды Линекер с разрешения владельцев опубликует это памятное фото.
Эд Вудворд занимает должность исполнительного директора «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
Ранее Ван Дейк выбрал лучшего из Роналду и Месси.