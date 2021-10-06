Ван Дейк выбрал лучшего из Роналду и Месси
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«Месси всё ещё лучший игрок в мире. У него и Роналду были какие-то нереальные цифры за последние десятилетия, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как в 2019 году у нас была сложная ночь в Барселоне», — цитирует футболиста Liverpool Echo.
Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ. Он принял участие в пяти мачтах команды и забил один мяч.
Роналду также сменил клуб и вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он сыграл в шести матчах команды и забил пять мячей.
Ранее Роналду трогательно обратился к Нурмагомедову.