Уайт поблагодарил Хукера за согласие провести бой с Махачевым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поблагодарил Дэна Хукера за согласие провести бой с Исламом Махачевым на UFC 267.

«Хукер заслуживает огромного уважения. Когда Рафаэль дос Аньос выбыл, у нас было несколько кандидатов. Но Дэн сказал, что сделает всё, что нужно. Из-за коронавирусных ограничений он какое-то время не сможет вернуться домой. Это заслуживает огромного уважения», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Изначально Махачев должен был драться на UFC 267 с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, но тот снялся с боя. Турнир состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби.

Ранее Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе.