Уайт поблагодарил Хукера за согласие провести бой с Махачевым

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поблагодарил Дэна Хукера за согласие провести бой с Исламом Махачевым на UFC 267.
Уайт поблагодарил Хукера за согласие провести бой с Махачевым
  • © AP Photo/Julio Cortez

«Хукер заслуживает огромного уважения. Когда Рафаэль дос Аньос выбыл, у нас было несколько кандидатов. Но Дэн сказал, что сделает всё, что нужно. Из-за коронавирусных ограничений он какое-то время не сможет вернуться домой. Это заслуживает огромного уважения», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Изначально Махачев должен был драться на UFC 267 с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, но тот снялся с боя. Турнир состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби.

Ранее Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить