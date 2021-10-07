Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе

Бразильский боец Bellator Патрисиу Фрейре объявил об отказе от чемпионского титула в лёгком весе.

«С сегодняшнего дня я больше не чемпион Bellator в лёгком весе. Честь и семья превыше всего. Когда я впервые выиграл пояс в лёгком весе, речь шла только о мести. Это всё ещё было честью, но с поражением в полулёгком дивизионе я начинаю всё сначала. Пришло время двигаться дальше, а Патрики Фрейре сделать свой шаг вперёд», — написал боец в своём Instagram.

Пока нет подтверждений касаемо боя-реванша между Фрейре и Эй Джеем Макги.

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