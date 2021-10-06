Валуев высказался о фотографии Зинченко с Нурмагомедовым
- РИА Новости
«Оставьте негативную реакцию на суд и дело недалёких людей. Конечно, некрасиво получается», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».
Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.
Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.
Ранее сообщалось, что украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фотографию с Нурмагомедовым.