Валуев высказался о фотографии Зинченко с Нурмагомедовым

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Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал совместную фотографию украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.
Валуев высказался о фотографии Зинченко с Нурмагомедовым
  • РИА Новости

«Оставьте негативную реакцию на суд и дело недалёких людей. Конечно, некрасиво получается», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.

Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фотографию с Нурмагомедовым.

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