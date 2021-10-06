Украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фотографию с Нурмагомедовым

Подписчики полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прокомментировали обращение украинского футболиста к российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Хабибу Нурмагомедову.

«Было очень приятно смотреть матч и пообщаться с тобой», — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Подписчики остались недовольны совместной фотографией футболиста и бойца.

«Что скажут патриоты? Или, когда дело заходит о таких русско-украинских фото, всё нормально?»

«Саня, скажи «прощай» сборной Украины».

«Саня, зачем ты так позоришь свою страну? Давай ещё с визитом в Дагестан и расскажи, как там красиво и хорошо».

«На Украине извиняться заставят за такие фото».

Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.

Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как посетил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».