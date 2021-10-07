Коке назвал победу Испании над Италией в Лиге наций исторической
«Исторический вечер. Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделала его просто незабываемым», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.
Он отметил, что в первом тайме футболисты продемонстрировали грандиозный футбол.
Испания, обыграв Италию, вышла в финал турнира.
Напомним, что на чемпионате Европы — 2020 итальянцы в финале на стадионе «Уэмбли» обыграли сборную Англии.
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