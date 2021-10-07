Коке назвал победу Испании над Италией в Лиге наций исторической

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Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций УЕФА.

«Исторический вечер. Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделала его просто незабываемым», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что в первом тайме футболисты продемонстрировали грандиозный футбол.

Испания, обыграв Италию, вышла в финал турнира.

Напомним, что на чемпионате Европы — 2020 итальянцы в финале на стадионе «Уэмбли» обыграли сборную Англии.

Ранее Люк Шоу рассказал о влиянии форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на команду.

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