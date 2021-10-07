Шоу: Роналду улучшил атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о влиянии форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду на команду.

«Роналду — звезда мирового масштаба. Невероятно быть вместе с ним в раздевалке, учитывая его достижения. Он себя ведёт как настоящий профессионал. Для меня очевидно, почему он является топ-футболистом на протяжении многих лет. У него уникальное мышление. Думаю, он помог нашим футболистам в этом плане, улучшив атмосферу в раздевалке», — цитирует Шоу Goal.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах команды, в которых забил пять мячей.

Ранее Spotrac раскрыл зарплату Роналду в «Манчестер Юнайтед».