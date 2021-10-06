Spotrac раскрыл зарплату Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зарабатывает около £25 млн в год.
Spotrac раскрыл зарплату Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • © AP Photo/Rui Vieira

Как сообщает портал Spotrac, три клуба Английской премьер-лиги («Норвич», «Лидс» и «Брентфорд») тратят на зарплату игроков за сезон меньше, чем зарабатывает 36-летний футболист сборной Португалии.

Зарплатный фонд «Норвича» в сезоне-2021/22 составляет £24,2 млн, «Лидса» — £17,9 млн, «Брентфорда» — £12,8 млн.

МЮ занимает первое место в списке клубов АПЛ по суммарным расходам на зарплату игроков (£226,6 млн). На втором месте идёт лондонский «Челси» (£162,6 млн). На третьем — «Манчестер Сити» (£143,1 млн).

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал детали подписания контракта «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

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