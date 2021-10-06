Ласицкене претендует на звание легкоатлетки года в Европе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Игр в Токио — 2020 Мария Ласицкене претендует на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

28-летняя россиянка, а также двукратная чемпионка Олимпиады в Токио Сифан Хассан из Нидерландов в беге на 5000 м и 10 000 м и серебряный призёр Игр-2020 в метании молота полька Анита Влодарчик попали в тройку финалистов голосования, сообщает пресс-служба EAA.

На счету Ласицкене золото Олимпиады в Токио и победа в финале «Бриллиантовой лиги».

Победительница конкурса будет объявлена 16 октября.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова сообщила, что Юрий Борзаковский будет переведён с поста главного тренера сборной на должность спортивного директора ВФЛА.