В ВФЛА подтвердили, что Борзаковский покинет пост главного тренера сборной по лёгкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова сообщила, что Юрий Борзаковский будет переведён с поста главного тренера сборной на должность спортивного директора ВФЛА.

«30 сентября у главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода», — цитирует ТАСС Привалову.

Борзаковский возглавлял сборную России более шести с половиной лет. Почти весь этот период ВФЛА находилась под санкциями за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

На Олимпиаде в Токио российские легкоатлеты выиграли две медали: Мария Ласицкене завоевала золотую награду в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова — серебряную в прыжках с шестом.

Ранее в ВФЛА не подтвердили информацию об отставке Борзаковского.