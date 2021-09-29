В ВФЛА подтвердили, что Борзаковский покинет пост главного тренера сборной по лёгкой атлетике
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«30 сентября у главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода», — цитирует ТАСС Привалову.
Борзаковский возглавлял сборную России более шести с половиной лет. Почти весь этот период ВФЛА находилась под санкциями за многочисленные нарушения антидопинговых правил.
На Олимпиаде в Токио российские легкоатлеты выиграли две медали: Мария Ласицкене завоевала золотую награду в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова — серебряную в прыжках с шестом.
Ранее в ВФЛА не подтвердили информацию об отставке Борзаковского.