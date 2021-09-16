В ВФЛА не подтвердили информацию об отставке Борзаковского

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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала информацию о возможной отставке главного тренера сборной Юрия Борзаковского.
В ВФЛА не подтвердили информацию об отставке Борзаковского
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Юрий Борзаковский имеет действующий контракт. Он работает главным тренером до истечения соглашения», — цитирует Глущенко РИА Новости.

Она добавила, что, если будут какие-то изменения в тренерском штабе национальной команды, ВФЛА обязательно об этом сообщит.

Юрий Борзаковский возглавлял сборную России более шести с половиной лет. Почти весь этот период ВФЛА находилась под санкциями за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

На Олимпиаде в Токио российские легкоатлеты выиграли две медали. Мария Ласицкене завоевала золотую награду в прыжках в высоту. Анжелика Сидорова — серебряную в прыжках с шестом.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что Борзаковский уйдёт с поста тренера сборной России по лёгкой атлетике.

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