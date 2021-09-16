«Весь спорт»: Борзаковский уйдёт с поста тренера сборной России по лёгкой атлетике

Олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

Эту информацию агентству «Весь спорт» подтвердили источники в сборной России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Юрий Борзаковский возглавлял сборную России более шести с половиной лет. Почти весь этот период ВФЛА находилась под санкциями за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

На Олимпиаде в Токио российские легкоатлеты выиграли две медали. Мария Ласицкене завоевала золотую награду в прыжках в высоту. Анжелика Сидорова — серебряную в прыжках с шестом.

Ранее сообщалось, что глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил Ласицкене государственную награду «За заслуги перед республикой».