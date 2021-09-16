«Весь спорт»: Борзаковский уйдёт с поста тренера сборной России по лёгкой атлетике
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Эту информацию агентству «Весь спорт» подтвердили источники в сборной России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Юрий Борзаковский возглавлял сборную России более шести с половиной лет. Почти весь этот период ВФЛА находилась под санкциями за многочисленные нарушения антидопинговых правил.
На Олимпиаде в Токио российские легкоатлеты выиграли две медали. Мария Ласицкене завоевала золотую награду в прыжках в высоту. Анжелика Сидорова — серебряную в прыжках с шестом.
Ранее сообщалось, что глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил Ласицкене государственную награду «За заслуги перед республикой».