Суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в споре с Газизовым

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Представитель московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства столичного клуба в споре с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.
Суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в споре с Газизовым
  • РИА Новости

«Если краткий итог, то решение Октябрьского суда отменено, владелец «Спартака» Леонид Федун привлечён в качестве третьего лица без права самостоятельных требований, дело приостановлено до решения арбитража. Суд удовлетворил все ходатайства, которые мы заявили в суде первой инстанции, все ходатайства «Спартака» удовлетворены апелляционным судом», — цитирует Завьялову ТАСС.

По её словам, коллегия грамотно подошла ко всему, с огромным уважением, с процессуальным пониманием того, что делает. Были очень внимательно рассмотрены все процессуальные документы.

Согласно дополнительному соглашению между «Спартаком» и Газизовым о прекращении действия трудового договора, клуб должен был перечислить ему более 399 млн рублей выходного пособия четырьмя ежемесячными платежами до 10 марта 2021 года. Экс-гендиректор заявлял, что получил только первый транш. Его сторона выиграла два процесса по данному вопросу в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам были поданы апелляционные жалобы.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее в «Спартаке» заявили, что Газизов далёк от получения требуемых денег.

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