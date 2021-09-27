В «Спартаке» заявили, что Газизов далёк от получения требуемых денег

Представитель московского «Спартака» в двух судебных тяжбах с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым заявила, что тот далёк от получения требуемых денег.

«Господин Газизов всё ещё далёк от получения этих денег, так и напишите. Хочу напомнить, что клуб по отношению к гендиректору никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности ещё не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы», — приводит слова Завьяловой РИА Новости.

Агент отметила, что московский клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам.

«Смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая игра. И если Газизов не начнёт разговаривать, боюсь, он никогда не увидит эти деньги», — сказала она.

Согласно дополнительному соглашению между «Спартаком» и Газизовым о прекращении действия трудового договора, клуб должен был перечислить ему более 399 млн рублей выходного пособия четырьмя ежемесячными платежами до 10 марта 2021 года. Экс-гендиректор заявлял, что получил только первый транш. Его сторона выиграла два процесса по данному вопросу в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы, заседания по которым состоятся в Верховном суде Башкортостана и Девятом арбитражном апелляционном суде соответственно.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.