Губерниев считает, что «Локомотив» возглавит иностранный специалист

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Это неплохой тренер. Мне кажется, что «Локомотив» торопится. Потенциал он полный в команде не выработал. Юрий Сёмин сказал, что не исключает возвращения в «Локомотив»? Будет иностранец — и, скорее всего, немец. Если будет Юрий Палыч, то мы все этому возрадуемся, но скорее нет, чем да», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.