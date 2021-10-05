Российская фигуристка Куракова объяснила, почему решила выступать за Польшу

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова назвала причину перехода в сборную Польши.

«В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16—18 лет. Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это уже конец, на крупные соревнования я больше не поеду», — цитирует фигуристку inosmi.ru.

Она отметила, что в России ей не дали шанса, которого она заслуживала. Перейти в польскую команду ей помог председатель Польской ассоциации фигурного катания.

Куракова также рассказала, что её шаг пытались заблокировать.

«Там знали, что я всё же хорошая спортсменка, а поэтому могу стать конкуренткой девочкам, выступающим за Россию. Но когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, то они ничего не могли сделать, хотя моё решение их, конечно, не обрадовало», — добавила фигуристка.

Напомним, что Куракова занимает десятое место в рейтинге ISU.

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