Ибрагимович: Джокович — он как я

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о схожести с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Ибрагимович: Джокович — он как я
  • © REUTERS/Daniele Mascolo

«Когда ты «взрываешься», всё идёт хорошо; когда ты зол, ты выкладываешься на все сто, становишься более сосредоточенным, внимательным. Когда Ноле играет и начинает злиться, он выдаёт максимум. И у меня так. Он совершенный спортсмен. С опытом человек растёт ментально. Ноле — он как я», — цитирует Ибрагимовича Milan News 24.

Он также отметил, что они оба мыслят по-балкански.

Новак Джокович проиграл финал Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву.

Ранее Лукаку рассказал, что помогло ему настроиться на матч против сборной России.

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