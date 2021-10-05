Ибрагимович: Джокович — он как я
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«Когда ты «взрываешься», всё идёт хорошо; когда ты зол, ты выкладываешься на все сто, становишься более сосредоточенным, внимательным. Когда Ноле играет и начинает злиться, он выдаёт максимум. И у меня так. Он совершенный спортсмен. С опытом человек растёт ментально. Ноле — он как я», — цитирует Ибрагимовича Milan News 24.
Он также отметил, что они оба мыслят по-балкански.
Новак Джокович проиграл финал Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву.
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