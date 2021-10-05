Ибрагимович: Джокович — он как я

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о схожести с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Когда ты «взрываешься», всё идёт хорошо; когда ты зол, ты выкладываешься на все сто, становишься более сосредоточенным, внимательным. Когда Ноле играет и начинает злиться, он выдаёт максимум. И у меня так. Он совершенный спортсмен. С опытом человек растёт ментально. Ноле — он как я», — цитирует Ибрагимовича Milan News 24.

Он также отметил, что они оба мыслят по-балкански.

Новак Джокович проиграл финал Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву.

Ранее Лукаку рассказал, что помогло ему настроиться на матч против сборной России.