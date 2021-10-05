Лукаку рассказал, что помогло ему настроиться на матч против сборной России

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Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, как настраивался на матч со сборной Россией на чемпионате Европы — 2020.
Лукаку рассказал, что помогло ему настроиться на матч против сборной России
  • © REUTERS/Matthias Hangst

«По пути на стадион в Санкт-Петербург мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему как-то свою поддержку, показать ему, что я рядом», — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что сблизился с Кристианом Эриксеном во время совместного выступления за «Интер».

Узнав об инциденте с футболистом, Лукаку не смог сдержать слёз. Он также добавил, что обрадовался, когда Эриксен ответил на его сообщения.

Напомним, что у Кристиана Эриксена случилась остановка сердца в матче Дания — Финляндия (0:1). Врачи десять минут боролись за жизнь футболиста, делая открытый массаж сердца прямо на поле.

Ранее сообщалось, что Лукаку считает, что вставание на колено неэффективно в борьбе с расизмом.

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