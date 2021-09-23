Лукаку считает, что вставание на колено неэффективно в борьбе с расизмом

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Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку высказался на тему расизма в футболе.
Лукаку считает, что вставание на колено неэффективно в борьбе с расизмом
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«Думаю, мы можем принять более решительные меры. Мы становимся на колено, и нам все аплодируют, но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня», — цитирует Лукаку The Telegraph.

Он отметил, что с расизмом нужно бороться не только в мужском, но и в женском футболе.

Ранее Лукаку признался, что у него не было проблем при игре против пяти защитников «Зенита».

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