Лукаку признался, что у него не было проблем при игре против пяти защитников «Зенита»

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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре против пяти защитников петербургского «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лукаку признался, что у него не было проблем при игре против пяти защитников «Зенита»
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

«Признаться, мне привычно играть против пяти защитников. В перерыве мы условились выполнять определённые перемещения с флангов, и эта передача от Сесара была отменной», — цитирует Лукаку пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также нападающий высказался о переходе в лондонский клуб.

«Очень доволен, что перешёл в «Челси». В команде хорошая атмосфера, и есть амбиции продолжать расти, так что посмотрим», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч в игре забил Лукаку.

Ранее нападающий заявил, что «Челси» контролировал ситуацию в матче с «Зенитом».

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