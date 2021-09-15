Лукаку считает, что «Челси» контролировал ситуацию в матче с «Зенитом»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад, что мы выиграли. Сегодня мы смотрелись лучше, чем в выходные, но нужно прибавлять. Знали, что будет непростой матч, но уверенно контролировали ситуацию», — сказал Лукаку в эфире RT.

Также нападающий высказался о голе в ворота «Зенита».

«Мы с Сесаром согласовываем определённый тип передвижений на поле. Я должен был выбрать правильное время, и он выполнил прекрасную передачу», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лукаку.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов.