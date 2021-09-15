Лукаку считает, что «Челси» контролировал ситуацию в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лукаку считает, что «Челси» контролировал ситуацию в матче с «Зенитом»
  • Reuters
  • © John Sibley

«Очень рад, что мы выиграли. Сегодня мы смотрелись лучше, чем в выходные, но нужно прибавлять. Знали, что будет непростой матч, но уверенно контролировали ситуацию», — сказал Лукаку в эфире RT.

Также нападающий высказался о голе в ворота «Зенита».

«Мы с Сесаром согласовываем определённый тип передвижений на поле. Я должен был выбрать правильное время, и он выполнил прекрасную передачу», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лукаку.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить