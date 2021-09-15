Лукаку считает, что «Челси» контролировал ситуацию в матче с «Зенитом»
- Reuters
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«Очень рад, что мы выиграли. Сегодня мы смотрелись лучше, чем в выходные, но нужно прибавлять. Знали, что будет непростой матч, но уверенно контролировали ситуацию», — сказал Лукаку в эфире RT.
Также нападающий высказался о голе в ворота «Зенита».
«Мы с Сесаром согласовываем определённый тип передвижений на поле. Я должен был выбрать правильное время, и он выполнил прекрасную передачу», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лукаку.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов.