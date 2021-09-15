Защитник «Зенита» Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лидером игрового дня в Лиге чемпионов по суммарному показателю отборов и перехватов.

Как сообщает Opta, по суммарному показателю Ракицкий сделал 13 отборов и перехватов.

Также защитник установил личный рекорд в Лиге чемпионов по этому показателю.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал о плане на матч с «Челси».