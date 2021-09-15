Защитник «Зенита» Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий стал лидером игрового дня в Лиге чемпионов по суммарному показателю отборов и перехватов.
Защитник «Зенита» Ракицкий стал лучшим по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов
  • © fc-zenit.ru

Как сообщает Opta, по суммарному показателю Ракицкий сделал 13 отборов и перехватов.

Также защитник установил личный рекорд в Лиге чемпионов по этому показателю.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал о плане на матч с «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить