Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал о плане на матч с «Челси»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о плане на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у ворот соперника. В первом тайме действовали хорошо, но «Зениту» нужно избавляться от простых ошибок. Надеюсь, сделаем правильные выводы. Следующие игры — и в Российской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась. Всех ждём на стадионе», — цитирует Сутормина пресс-служба петербургского клуба.

Полузащитник отметил, что игроки сразу почувствовали уровень действующего победителя Лиги чемпионов.

«Если в дальнейшем будем показывать такой же футбол, но с меньшими ошибками, то свои очки будем брать. Но мы расстроены, потому что могли увезти из Лондона ничью», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее Сутормин назвал тяжёлой игру против «Челси».