Кошкин отреагировал на информацию о назначении гендиректором «Локомотива»

Директор московского «Локомотива» по маркетингу Николай Кошкин прокомментировал информацию о назначении генеральным директором клуба.

«Пообщайтесь с пресс-службой клуба. При этом призываю вас не верить слухам», — приводит слова Кошкина «Спорт-Экспресс».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Напомним, что в СМИ появилась информация об уходе главного тренера московской команды Марко Николича со своего поста.

Основным кандидатом на замену Николичу назывался бывший наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус анонсировал назначение Кошкина на пост гендиректора клуба.