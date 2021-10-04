Геркус анонсировал назначение Кошкина на пост гендиректора «Локомотива»

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о ситуации в московском клубе.
Геркус анонсировал назначение Кошкина на пост гендиректора «Локомотива»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Локомотив» на стиле. Продлевают наставника с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его словам, руководство клуба уволит нынешнего гендиректора Владимира Леонченко.

«Исполнительным обязанности назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал он.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Напомним, что в СМИ появилась информация об уходе главного тренера московской команды Марко Николича со своего поста.

Основным кандидатом на замену Николичу назывался бывший наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее главный тренер немецкого «Нюрнберга» Роберт Клаус прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Локомотива».

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