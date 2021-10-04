Diario Sport: Лапорта объяснил совету директоров «Барселоны», почему поддерживает Кумана

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил совету директоров каталонского клуба, почему поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.
Diario Sport: Лапорта объяснил совету директоров «Барселоны», почему поддерживает Кумана
  • Reuters

Как сообщает Diario Sport, после поражения от мадридского «Атлетико» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры у прессы и совета директоров возникла уверенность, что уже 17 октября, к следующему заседанию совета, у команды появится новый тренер.

Однако Лапорта позвонил Куману после всех сообщений в СМИ о возможной отставке голландца и подробно обсудил с ним игру сине-гранатовых, её результаты и положение в турнирной таблице.

2 октября президент клуба в WhatsApp заявил членам совета директоров о своей поддержке Кумана. По словам Лапорты, специалист заслуживает доверия, так как принял команду в разгар спортивного и управленческого кризиса в «Барселоне».

При этом отмечается, что Лапорта пошёл на этот шаг, так как не хотел, чтобы совет директоров узнал об отставке тренера через журналистов.

«Барселона» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.

Ранее Куман заявил, что «Барселона» заслуживала большего в матче с «Атлетико».

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