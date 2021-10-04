Diario Sport: Лапорта объяснил совету директоров «Барселоны», почему поддерживает Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил совету директоров каталонского клуба, почему поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.

Как сообщает Diario Sport, после поражения от мадридского «Атлетико» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры у прессы и совета директоров возникла уверенность, что уже 17 октября, к следующему заседанию совета, у команды появится новый тренер.

Однако Лапорта позвонил Куману после всех сообщений в СМИ о возможной отставке голландца и подробно обсудил с ним игру сине-гранатовых, её результаты и положение в турнирной таблице.

2 октября президент клуба в WhatsApp заявил членам совета директоров о своей поддержке Кумана. По словам Лапорты, специалист заслуживает доверия, так как принял команду в разгар спортивного и управленческого кризиса в «Барселоне».

При этом отмечается, что Лапорта пошёл на этот шаг, так как не хотел, чтобы совет директоров узнал об отставке тренера через журналистов.

«Барселона» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.

Ранее Куман заявил, что «Барселона» заслуживала большего в матче с «Атлетико».