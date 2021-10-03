Куман считает, что «Барселона» заслуживала большего в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.

«Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Мы не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо», — цитирует Кумана Marca.

Он выразил уверенность, что команда прибавит, когда травмированные игроки восстановятся. По его мнению, на данный момент каталонцам не хватает глубины состава.

Специалист также отметил, что сине-гранатовым стоило создавать больше свободного пространства, а против «Атлетико» это особенно важно, так как в матчах с «матрасниками» непросто добиваться опасных моментов.

«Надо забивать, если у тебя есть хотя бы две-три возможности. При 0:1 «Атлетико» уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а уж после — тем более», — добавил тренер.

«Атлетико» обыграл «Барселону» со счётом 2:0. Подопечные Диего Симеоне набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барса» (12 очков) находится на восьмой строчке.

Ранее нападающий «Атлетико» Луис Суарес объяснил свой жест после забитого мяча в ворота «Барселоны».