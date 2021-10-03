Суарес объяснил свой жест после забитого мяча в ворота «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес объяснил свой жест после гола в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры с «Барселоной».

«Мой жест не адресован Куману — он адресован всем людям, у которых есть мой номер, потому что он не изменился. Я в шутку пообещал детям, что сделаю это», — цитирует Суареса Marca.

Суарес в минувшей игре забил мяч и отметился результативной передачей. После своего гола он изобразил звонок по телефону. Напомним, что игрок покинул «Барселону» в 2020 году, после шести лет выступлений за клуб. Как рассказывал сам уругваец, главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил о том, что ему необходимо покинуть команду, по телефону.

«Атлетико» обыграл «Барселону» со счётом 2:0.

Ранее Суарес высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико».