Суарес высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после победы над «Барселоной» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.

«Рад, что команда победила, к этому мы и стремились. Это особенный для меня соперник, но все силы я отдаю «Атлетико», — цитирует Суареса Marca.

Он также объяснил, почему решил извиниться после забитого им гола.

«Я знал, что если забью, то мне придётся извиниться. Из уважения к бывшим партнёрам, из-за нашей связи с ними, из-за того, какой период сейчас у этой команды», — добавил игрок.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону» в матче Примеры. Подопечные Диего Симеоне набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые (12 очков) находятся на восьмой строчке.